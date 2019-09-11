2019/09/11 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جامعة بغداد ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020

Times Higher Education World University Rankingsللعام الثاني على التوالي جامعة بغداد تحقق انجازاً جديداً في تصنيف

التايمز البريطاني لافضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام

2020 بمرتبة (801-1000) من اصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف و

بأشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة وبزيادة (138) جامعة مصنفة

مقارنة بالعام الماضي، ويعد هذا الانجاز تحقيقاً للهدف الاول من اهداف

البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

((اعتبار دخول الجامعات العراقية

في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق))

وتنفيذاً للخطة الستراتيجية لجامعة بغداد (2018-2022).وقد صنفت

جامعتان عراقيتان فقط في التصنيف لعام ٢٠٢٠هما جامعة بغداد والجامعة

التكنلوجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة بغداد ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة بغداد ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).