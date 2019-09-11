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شاهد بالفيديو.. دائرة حوار مع كريم حمادي l خلية الصقور .. ضربة استباقية لداعش الارهابي 2019/9/11


شاهد بالفيديو.. دائرة حوار مع كريم حمادي l خلية الصقور .. ضربة استباقية لداعش الارهابي 2019/9/11
2019/09/11 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: HYm_xOonM34

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