القيلولة مفيدة للقلب

2019/09/11 | 23:26

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أفادت دراسة سويسرية نشرت في مجلة «هيرت» البريطانية أخيراً، أن أخذ قيلولة مرة أو مرتين في الأسبوع قد يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

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