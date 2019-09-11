الفلبينيون يتصدرون مستخدمي

2019/09/11 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة، إلى أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ارتفع بنحو 60 في المئة في المتوسط، على مدى

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