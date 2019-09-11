2019/09/11 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

انهت معظم المنتخبات المشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكاس الامم الاسيوية بكرة القدم في الصين في العام 2023 الجولة الثانية من مباريات المرحلة الاولى وافصحت العديد من الفرق المشاركة عن جاهزيتها للمنافسة وحققت بلدان مغمورة نتائج ليست بالحسبان واحرجت غيرها ولم يلعب اسود الرافدين في تلك الجولة واكتفوا بنقطة واحدة من عرين البحرين المتصدر لمجموعتنا حاليا .

مراكز مجموعة منتخبنا بعد الجولة الثانية تصدرها الفريق البحريني بنقاطه الاربع من تعادل ايجابي مع كرتنا في المنامة وفوز بشق الانفس على كمبوديا الذي يدربه الكابتن الياباني هوندا بهدف قاتل في اللحظات الاخيرة وتحتل ايران الوصافة من لقاء واحد تخطت فيه هونغ كونغ بهدفين نظيفين جمعت فيه ثلاث نقاط ويقبع فريقنا في الترتيب الثالث من مباراة واحدة ثم كمبوديا واخيرا هونغ كونغ بنقطة واحدة ايضا والفارق بينهم الاهداف المسجلة في مرماهم .

اكثر الفرق سعادة تلك التي حققت تعادلا في ملاعب مضيفيها مثل الهند في ملعب قطر وكسبت نقطة غالية من بطل اسيا في النسخة الاخيرة واحرج اليمن الاخضر السعودي وكان البادئ بالتسجيل مرتين لتنتهي المباراة بتعادلهما الايجابي بهدفين لكل منهما ومنيت جزر المالديف بخسارة ثقيلة امام الصين بخماسية بيضاء وتغلبت الفلبين على غوام باربعة اهداف مقابل هدف واحد وحققت استراليا فوزا كبيرا على الازرق الكويتي بثلاثة اهداف دون رد في ملعب الاشقاء وتكررت النتيجة لصالح تايلند على اندونيسيا وتخطت النيبال الحاجز التايواني بهدفين للاشيء وخسرت فلسطين امام سنغافورة بهدفين لهدف مع انها فازت على اوزبكستان في الجولة الاولى .

كوريا الجنوبية الفائزة على تركمانستان بهدفين نظيفين وكوريا الشمالية بتخطيها عقبة سريلانكا بهدف نظيف والامارات التي نالت نقاط مباراتها مع ماليزيا واليابان المتفوقة على ميانمار بهدفين وطاجيكستان بتغلبها على منغوليا بهدف وافغانستان على بنغلاديش فضلا عن الفلبين والبحرين وسنغافورة وايران وتايلند والصين واستراليا واليمن والهند هم الاكثر رجحانا في مباريات الجولة المنصرمة من التصفيات المزدوجة وامام قطر والكويت والسعودية والعراق وفلسطين واليمن والهند فرص لزيادة الغلة في الجولة الثالثة .

كرتنا مطالبة باقتناص النقاط المتاحة على الورق في العاشر من الشهر المقبل في ملعب البصرة امام هونغ كونغ التي تلقت خسارتها الاولى مع الفريق الايراني بهدفين ولها نقطة واحدة من تعادلها مع كمبوديا وستنتعش الامال لاسود الرافدين لو ظفر منتخبنا بنقاط لقائه الثالث في كمبوديا منتصف تشرين الاول المقبل قبل مواجهة ايران في البصرة في الرابع عشر من تشرين الثاني لاحداث اهم نقلة نوعية في مسيرة التصفيات المزدوجة ولكل حادث حديث ان شاء الله .

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