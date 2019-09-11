اليوم.. المحمودية يستضيف المصافي.. والكاظمية يلتقي بلدي

2019/09/11 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

تفتتح اليوم منافسات الجولة الاولى من بطولة كاس العراق بكرة القدم بنظام التسقيط الفردي في الجولتين، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل تذهب مباشرة الى ركلات الترجيح، وجميع هذه النقاط بحسب لائحة لجنة المسابقات.

ويلتقي اليوم المحمودية على ملعبه مع المصافي، وديالى مع هبهب، والموصل مع الشباب، ويضيف الكاظمية بلدي، وبابل يواجه الروضتين، وبلد يلتقي حيفا، ويلتقي التاجي مع عانة، والتجارة مع المرور، وبلادي يلتقي المعقل، والطوز يواجه الحويجة، من جانبه يلتقي الصحة مع فريق الحكيم على ملعب الاول، وشهربان مع الصادق، ويلتقي العلم مع النصر والسلام، والكفل مع جسر ديالى، والنجمة امام الكوت، وسوق الشيوخ مع فريق الحر، ويلتقي فريقا شباب العراق وبلدية البصرة على ملعب الاول، وبعقوبة مع فريق مدينة الشهداء، وتازة مع الحسينية، اما بسماية فانه يلتقي فريق الحمزة، ويلتقي الصوفية امام جلولاء وجنوب بغداد مع النور.



وتقام جميع المباريات في الساعة الثالثة والنصف ظهرا.

من جانبه قال ياسين رشيد مشرف فريق المصافي بكرة القدم لـ(الصباح الرياضي): ان الفريق جاهز لمباراة اليوم من خلال فترة الاعداد واقامة اللقاءات الودية وآخرها الفوز على حيفا بخمسة اهداف مقابل هدفين واقيم على ملعبنا قبل اربعة ايام وتحدث قائلا: لقد افتتحنا اول اهداف اللقاء عن طريق همام عباس من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن في شباك حيفا معلناً الهدف الاول وبعد دقائق تمكن عمار محمد من تسجيل الهدف الثاني لينتهي الشوط الاول بهدفين مقابل لا شيء منوها بانه مع انطلاق الشوط الثاني وسع اللاعب همام عباس الفارق بتسجيله الهدف الثالث وعند الدقيقة 58 قلص لاعبو حيفا النتيجة بتسجيل الهدف الاول من ركلة حرة الا ان احمد رشيد استطاع ختم اهداف المصافي باحرازه هدفين في مرمى المنافس وفي نهاية اللقاء استطاع الضيف تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 5-2 مشيرا الى ان حيفا يعد من الفرق الجيدة وهذا الفوز اعطى حافزا معنويا ايجابيا للاعبينا على تقديم مستوى جيد امام المحمودية رغم انها تقام خارج ارضنا.

واضاف رشيد انه في حال تجاوز مباراة اليوم سوف ننتظر الفائز من لقاء ديالى وهبهب في الجولة الثانية التي من المقرر ان تنطلق في السابع عشر من ايلول الحالي مبينا ان الوحدة التدريبية الاخيرة شهدت مشاركة جميع اللاعبين بقيادة الملاك التدريبي المؤلف من المدرب علي مجيد ومساعديه زيد خلف وحسن نجم ومدرب اللياقة البدنية نصير محسن ومدرب حراس المرمى فريد صفاء.

يشار الى ان الزوراء خطف لقب كأس العراق، بفوزه على الكهرباء بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، وتوج النوارس باللقب الـسادس عشر بتاريخه.

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