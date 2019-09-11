منتخب الصالات يعسكر في النجف تحضيراً لتصفيات آسيا

2019/09/11 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

يدخل منتخبنا الوطني بكرة الصالات معسكرا تدريبيا في محافظة النجف ويستمر لعدة ايام تحضيرا للمشاركة في التصفيات الاسيوية المزدوجة التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة منتصف شهر تشرين الاول المقبل، ويتواجد فريقنا في المجموعة الاولى الى جانب البلد المنظم والكويت والامارات وفلسطين ويتأهل صاحب المركز الاول للنهائيات القارية الى جانب افضل 6 منتخبات تحتل المرتبة الثانية .



وقال لاعب منتخبنا ونادي نفط الوسط مصطفى بجاي في تصريح خص به « الصباح الرياضي « : ان فريقنا يأمل من معسكر النجف ان يصل الى الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في غمار التصفيات القارية.

واكد ان طموح منتخبنا هو المنافسة على المركز الاول وخطف بطاقة الترشح الى النهائيات، بالرغم من ضعف الاعداد مقارنة مع فرق مجموعتنا التي استعدت جيدا للمحفل المقبل، مضيفا ان قائمة المدرب هيثم بعيوي تضم اسماء مميزة قادرة على قيادة كرتنا الى تحقيق نتائج جيدة.



واشار بجاي الى ان مجموعتنا متوازنة وستكون المنافسة على المركز الاول بين منتخبنا والبحرين والكويت.

يذكر ان تشكيلة منتخبنا الوطني بكرة الصالات تضم 19 لاعبا هم حيدر مجيد وسالم فيصل وعباس فالح وحمزة عبد عيدي ومصطفى بجاي ووليد خالد وغيث رياض ومحب الدين جمعة وزيد علي وطارق زياد وحسن علي جبار وحسام سبتي وفهد ميثاق وحسين عبد علي وزين العابدين عبد الرزاق ومصطفى احسان واحمد دريد وزاهر مهدي ويحيى عبد النور.

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