عودة الاجواء الحارة الصيفية بداية الاسبوع المقبل في العراق

2019/09/11 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، عودة الاجواء الحارة “الصيفية” بداية الاسبوع المقبل الى مدن العراق.وذكر عطية في صفحته على الفيسبوك عن” عودة الاجواء الحارة الصيفية بداية الاسبوع المقبل نتيجة لتمركز مرتفع جوي في طبقات الجو العليا فوق مدن وسط وجنوب البلاد يسبب غلق للتيارات الحارة الصاعدة”.وأضاف” كما ان منخفض […]

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