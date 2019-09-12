2019/09/12 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G5wZSUPEP3s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماحة الشيخ حسن الصفار | تجليات الايمان في شخصية الانسان) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سماحة الشيخ حسن الصفار | تجليات الايمان في شخصية الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).