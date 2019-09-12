الصدر في حضرة خامنئي وسليماني لدعم مشروع الإسلام الشيعي

2019/09/12 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – جسدت زيارة رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى طهران، وظهوره متوسطا المرشد الأعلى علي خامنئي والجنرال في الحرس الثوري

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