الميليشيات تريد نصرا سريعا مع تزايد الضغوط الدولية لتسوية النزاع الليبي

2019/09/12 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستشعر الميليشيات، ومن خلفها تيار الإسلام السياسي الذي يدعمها، أزمة بقاء في صورة نجح المجتمع الدولي في فرض هدنة وإجبار الأطراف المتصارعة

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