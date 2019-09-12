مؤشر مقلق.. آلاف المتاجر أغلقت أبوابها ببريطانيا في الربع الأول لعام 2019

2019/09/12 | 05:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت نحو 3 آلاف متجر أبوابها في المملكة المتحدة في الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر مقلق على تراجع الأعمال التجارية

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