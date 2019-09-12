ملك الأردن يعزي العراق بحادث كربلاء

2019/09/12 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث ملك الأردن عبدالله الثاني، الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، بضحايا الحادث الذي وقع في مدينة كربلاء أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العديد من الضحايا وتسبب بإصابة آخرين.

وأعرب الملك، في البرقية، عن “أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب العراق وشعبه الشقيق كل مكروه”.

واعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء يوم الاربعاء، الحداد الرسمي لمدة ٣ ايام على ارواح الاشخاص الذي توفوا بالتدافع اثناء تأدية مراسيم زيارة عاشوراء وركضة طويريج في الحرم الحسيني.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت يوم الثلاثاء ان الحصيلة النهائية لحادثة التدافع اثناء تأدية مراسيم زيارة عاشوراء في مدينة كربلاء، بلغت وفاة 31 شخصا واصابة 102 اخرين، تماثل بعضهم للشفاء وغادر المستشفى.

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