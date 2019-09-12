2019/09/12 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة حتى يخلفوا مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ.وأضاف ترامب، أثناء حديثه لصحفيين، أن بولتون لم يكن يتفق مع كثير من المسؤولين المهمين في الإدارة الأميركية الحالية.ورجح ترامب أن يجري الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون، خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.وأضاف الرئيس الأميركي أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: «لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل».وأعلن ترامب إقالة مفاجئة لبولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.ووصف ترامب بولتون بـ»الشخص القاسي»، وقال إنه «يميل إلى التدخلات العسكرية، في حين أن غزو العراق مثلا كان خطأ جسيما»، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.وقال ترامب على حسابه في تويتر: «أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض.اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثلي مثل آخرين في الإدارة».ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن هذا الإعلان جاء بعد محادثة شابها التوتر وتناولت اختلاف موقف الرجلين بشأن أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينظر في خمسة مرشحين لخلافة بولتون) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينظر في خمسة مرشحين لخلافة بولتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).