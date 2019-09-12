محافظ البصرة يوجه العقود الحكومية باعلان مشروع البنى التحتية لمنطقة الحكيمية

2019/09/12 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيوجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني مدير قسم العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة اياد كاظم مبارك بإعلان مشروع تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية التي تقع خلف قيادة شرطة محافظة البصرة .وقال « العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص انه بناءً على مطالعة قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة شعبة اعلان المشاريع التي تضمنت إشارة الى كتاب قسم التخطيط والمتابعة والخاص بالكشف الفني لمشروع مناقصة البلدية تنفيذ البنى التحتية لمنطقة الحكيمية خلف قيادة شرطة المحافظة تم التوجيه لقسم العقود الحكومية باعلان عام للمشروع .واضاف» محافظ البصرة ان مشروع البنى التحتية الخاص بمنطقة الحكيمية التي تقع خلف قيادة الشرطة هو ضمن تخصيصات خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 ، مشيراً الى اهمية المشروع لاهالي المنطقة .وكان محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني قد اعلن في وقت سابق عن المصادقة على احالة اكثر من (107) مشروع مختلف بالبنى التحتية كوجبة أولى ضمن خطة مشاريع عام 2019 ، مثمناً في الوقت نفسه الجهود الاستثنائية لوزارة التخطيط ومجلس المحافظة ودوائر الدولة التي ساهمت في انجاح المصادقة على المشاريع .

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