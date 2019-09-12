2019/09/12 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: 5 مرشحين لخلافة بولتون والاختيار خلال الأسبوع قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة حتى يخلفوا مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ.وأضاف ترامب، أثناء حديثه لصحفيين، أن بولتون لم يكن يتفق مع كثير من المسؤولين المهمين في الإدارة الأميركية الحالية.ورجح ترامب أن يجري الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون، خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.وأضاف الرئيس الأميركي أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".وأعلن ترامب، إقالة مفاجئة لبولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: 5 مرشحين لخلافة بولتون والاختيار خلال الأسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: 5 مرشحين لخلافة بولتون والاختيار خلال الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).