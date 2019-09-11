2019/09/12 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ey1YR3pUXJ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 11-9-2019 | لون العين يعكس صحتك) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 11-9-2019 | لون العين يعكس صحتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).