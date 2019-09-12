2019/09/12 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي يكشف عن سير عمل المشاريع في واسط ويمهل الشركات العاملة 10 ايام كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن سير عمل المشاريع في المحافظة، فيما أمهل الشركات العاملة 10 ايام لاثبات مدى جديتهم في العمل.وقال المياحي في بيان : "نركز كثيراً على مركز المحافظة الحبيب، مدينتنا الكوت الغالية بأهلها نتطلع إلى مقترحاتكم وافكاركم لتطوير الساحات والشوارع والشواطئ ,نتابع العمل بشكل شبه يومي في مناطق الضباط هذا المشروع الذي أرهق الحي وأهله وعازمون على إنجازه رغم كل التحديات والعراقيل والمشاكل التي رافقته منذ بداية الإحالة وصولا إلى توقفه لعدة أعوام وإعادة العمل به من جديد بغية إنهاء معاناة اهلنا الكرام".واضاف أن "الحقوقيين و المأمون و حي الحوراء، نسعى لمضاعفة الجهود قبيل فصل الشتاء، لتقديم شئ لأهلنا الكرام في هذه الأحياء".وتابع أن "الفلاحية و الانوار مستمر العمل بهما، وشارع مرقد السيد أبو الحسن في طور الإنجاز ولدينا مشاريع أخرى في هذين الحيين الحبيبين".وبين أن "حي الجهاد تستمر وتيرة العمل بالارتفاع ونلمس تقدم كبير والمراقب لوضع الحي بين العام الماضي، والآن مؤكد سيلاحظ الفرق الكبير وعمل الشركة الذي يتطور ويتسارع كذلك الأعمال البلدية تمضي ضمن الخطة الموضوعة لها بنجاح".واوضح أن "السفحة تم إنجاز الطريق الحولي لتقصير الطريق على أهلنا في الجانب الأيمن، الذاهبين بإتجاه الجنوب، سيما طلبتنا الاعزاء قبيل الموسم الدارسي الجديد".واكد أن "العمارات السكنية..وضعنا خطة لصب مداخل العمارات المقابلة لگراج بغداد..وايضا المقابلة لقيادة الشرطة..نعلم حجم معاناة اهلنا في هذه المنطقة، سيما في فصل الأمطار..ونحرص على وضع حد لها".وزاد أن "الفلاحية مستمر العمل البلدي فيها وتم الشروع في صب الشوراع المفتوح العمل فيه".وقال المياحي: "استدعينا الشركات العاملة في المحافظة و لا نسمح بأي تلكؤ لأي سبب كان و امهلناهم 10 أيام، لإثبات مدى جديتهم بالعمل وقدرتهم على إنجاز الأعمال الموكلة لهم."واضاف: "لا نسمح ايضاً بأي إبتزاز أو محاولات عرقلة لعمل هذه الشركات من قبل أي جهة وتصلنا تقارير يومية عن تفاصيل عملها ومشاكلها".

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