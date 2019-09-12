تعرف على المرأة

2019/09/12 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت خلية الصقور الاستخبارية عن تفاصيل "المرأة الأخطر" على الاطلاق بين عناصر هيئة التطوير والتصنيع للمواد الكيمياوية والبيولوجية التابعة لتنظيم داعش والتي اعتقلتها في وقت سابق.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن رئيس الخلية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ابو علي البصري، قوله "بان المدانة الارهابية ابرار الكبيسي التي صدر بحقها الحكم المؤبد موخرا كانت من ابرز الباحثين البيولوجيين المشاركين في برنامج داعش لتصنيع وتدريب عناصر خاصة في هيئة التطوير والتصنيع بالتنظيم الارهابي على تحضير وانتاج واستخدام الاسلحة الكيمياوية في البلاد والخارج".

وتم تدوين اعترافات الارهابية ابرار الكبيسي وكيف غرر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام الى صفوف التنظيم الإرهابي، وتحركاتها داخل وخارج البلاد، فضلا عن استخدامها المواد الكيمياوية في عمليات عدة ببغداد.

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