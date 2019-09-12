2019/09/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس اعلنت هيأة النزاهة اليوم الخميس عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء من ضبط الأضابير الخاصة باثنين من العقود الزراعيَّة؛ لوجود شبهات ابتزازٍ وطلب رشوةٍ من قبل عددٍ من موظفي مديريَّة الزراعة في المحافظة.وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة عبر بيان لها تلقت “خطوة برس” ، نسخة منه، إن “فريق عمل مكتب تحقيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء..



النزاهة تكشف عن ابتزاز ورشوة بعقدين زراعيَّين وكالة خطوة برس.

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