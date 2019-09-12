2019/09/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت الديلي تليغراف اليوم الخميس تقريرا لمحررة الشؤون العلمية سارة نابتون بعنوان “اكتشاف الماء على “شبيه الأرض” يعزز الآمال في وجود كائنات حية في الفضاء”.وتقول سارة إن العلماء عثروا على الماء في كوكب (كيه2- 18بي ) والذي يقع في مجرة الأسد على بعد 110 سنوات ضوئية من الأرض.وتوضح سارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف الماء في كوكب شبيه بالأرض وكالة خطوة برس.

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