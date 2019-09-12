شاهد على التاريخ ... محسن حسين يروي انباء عن انقلاب في العراق اثناء القمة العربية عام 1965

2019/09/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ادلى شيخ الصحفيين العراقيين محسن حسين، بشهادة تاريخية قلما يعرفها العراقيين، وهي عن محاولة لانقلاب في العراق اثناء حضور الرئيس العراقي الاسبق عبد

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