2019/09/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أن "الملكي" يسعى دائما لتعزيز صفوفه من أجل حصد البطولات، مشيرا إلى أنه حاول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي ريال مدريد: هناك لاعب فرنسي يثير إعجابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي ريال مدريد: هناك لاعب فرنسي يثير إعجابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).