اعادة فتح طريق استراتيجي في ديالى قطع بسبب تفكيك عبوة ناسفة

2019/09/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي ، الخميس، اعادة فتح طريق استراتيجي قطع بسبب تفكيك عبوة ناسفة.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طريق بعقوبة- خانقين الاستراتيجي قطع في اطراف قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) بعد اكتشاف وجود عبوة محلية الصنع موضوعه قربه لافتا الى ان فريق من مكافحة […]

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