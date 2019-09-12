وفد حكومي واقتصادي لبناني يزور العراق الشهر المقبل

2019/09/12 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المؤمل ان يزور العاصمة بغداد، وفد حكومي لبناني رفيع الشهر المقبل برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، على مدى ثلاثة ايام للتباحث بشأن الملفات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.وقال رئيس جمعية رجال الاعمال اللبنانية ـ العراقية عبد الودود النصولي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “وفداً وزارياً برئاسة […]

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