تقرير امريكي: تركيا اقامت 13 قاعدة عسكرية في اقليم كوردستان

2019/09/12 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ناشونال إنترست" الامريكية في تقرير لها انه بالتعاون مع الجيش التركي، اغتالت الاستخبارات كبار أعضاء حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

واشر التقرير الى انه في السنوات الخمس الماضية، أقامت تركيا حوالي 13 قاعدة عسكرية في مناطق رئيسية مثل “دهوك” و”أربيل” و”السليمانية” و”زاخو”، مما يشير إلى أن الوجود التركي في اقليم كوردستان طويل الأجل.

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