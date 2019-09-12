هل سمعت عن زيت الأفوكادو إليك أبرز فوائده

2019/09/12 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد الناس على تناول فاكهة الأفوكادو، سواء عبر إضافتها إلى سلطات شهيرة، أو من خلال شربها عصيرا، لكنهم قد لا يعرفون أن لها زيتا مفيدا للصحة، على نحو مذهل.وبما أن جسم الإنسان يحتاج إلى الدهون الطبيعية، فإن الأفوكادو، التي يعدها البعض من الخضراوات أيضا، من الخيارات التي يوصي بها الأطباء، لأن الزيت يشكل ما بين 30

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