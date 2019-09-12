العراق لم يعد يحرق الغاز ويعلن استثماره بواقع مليار و600 مليون متر مكعب

2019/09/12 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام غاز شركة الجنوب التابعة للوزارة، حيان عبد الغني، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان" المخطط له خلال 3 سنوات المقبلة الوصول باستثمار الغاز الى اكثر من مليار و600 مليون قدم مكعب سواء ضمن جولة التراخيص او الاستثمار المباشر".واضاف ان" الوزارة تهدف من خلال ذلك الى التخلص من ظاهرة حرق الغاز في منتصف 2020 وتجهيز محطات توليد الكهرباء بالغاز".واشار الى انه" كما سيتم تزويد شركات تصنيع المواد البتروكيمياوية بالغاز الطبيعي، كمادة اولية لإنتاج الحبيبات البلاستيكية والاسمدة الكيمياوية".انتهى..م.م

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