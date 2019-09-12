اتفاق بين ريال مدريد يتفق مع تشيلسي بشأن كانتي

2019/09/12 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم البلوز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 100 مليون يورو.وبحسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كانتي، في نهاية الموسم الحالي.وأشار التقرير، إلى أن البلوز رحبوا بالتخلي عن نجمهم الفرنسي، بعد رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني، والذي يمتد إلى يناير / كانون ثان المقبل.وقال كانتي في تصريحات صحفية: "أشعر بالارتياح في تشيلسي، وتركيزي بالكامل مُنصب على الفوز مع الفريق بالألقاب في الموسم الحالي، لكن كل شيء ممكن أن يحدث في نهاية الموسم".وواصل "من الجيد أن تكون مطلوبًا في الأندية الكبرى.



عندما يريدك المدربون في مشروعهم فهذا أمر رائع".وأتم الدولي الفرنسي "لكنني أشعر بالراحة هنا في ستامفورد بريدج، وأخطط للموسم المقبل في تشيلسي".ويرتبط كانتي بعقد مع تشيلسي يمتد لـ4 مواسم مقبلة، بعد أن قام بتجديده الموسم الماضي، براتب يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.انتهى

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