النزاهة تكشف حالات رشوة وابتزار في كربلاء

2019/09/12 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكُّنت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، من ضبط الأضابير الخاصة باثنين من العقود الزراعيَّة، لوجود شبهات ابتزازٍ وطلب رشوةٍ من قبل عددٍ من موظفي مديريَّة الزراعة في المحافظة.وذكر بيان للهيئة، انه "تم ضبط أصل الأضابير الخاصة بالعقدين المبرمين مع مواطنين اثنين، مبينة أن المتعاقد الأول قام بالشكوى ضد عددٍ من موظفي مديريَّة الزراعة، لقيامهم بإبرام عقد فوق المساحة المستغلة من قبله لمصلحة متعاقدٍ آخر خلافاً للتعليمات، مدعياً أن الموظفين طلبوا مبلغ مليار دينارٍ تُدفَعُ كرشوةٍ لهم لقاء قيامهم بحل الموضوع، وأن القيمة التقديريَّة للأرض تصل إلى / 4 / مليارات دينارٍ".

وأضاف، انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية التي تمَّت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة".



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