أسعار النفط تسجل هبوطا 2% بسبب احتمالات تخفيف العقوبات على ايران

2019/09/12 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط هبوطا بأكثر من اثنين في المئة، اليوم الخميس، بعد تقرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تخفيف العقوبات على إيران، وهو ما قد يزيد المعروض العالمي من الخام في وقت يستمر فيه القلق بشأن الطلب العالمي على الطاقة.وتابع متعاملون في الأسواق إلى تقرير من بلومبرج، يقول إن "ترامب ناقش تخفيف العقوبات على إيران للمساعدة في ضمان اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق هذا الشهر".

وقال تقرير بلومبرج، الذي نسبته إلى مصادر لم تذكر اسماءها، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي أقاله ترامب، عارض مثل هذه الخطوة".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.57 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.81 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 60.52 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.65 دولار، أو 2.9 بالمئة، عند 55.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 55.61 دولار.

ورحيل بولتون يزيل من إدارة ترامب واحدا من أقوى المدافعين عن موقف متشدد تجاه إيران.

وقال محللون إنه، "من المحتمل عودة النفط الإيراني إلى السوق ربما بحلول نهاية العام".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثة هاتفية يوم الأربعاء أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بينما العقوبات الأمريكية على طهران ما زالت سارية".



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