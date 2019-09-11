2019/09/12 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5nENzbM33ZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 11-9-2019 | انشاء مركز للحفاظ على الثروة الحيوانية في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 11-9-2019 | انشاء مركز للحفاظ على الثروة الحيوانية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).