2019/09/12 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية دوامها الرسمي اليوم الخميس الـ12 من أيلول.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن ، في بيان له ، إن ” الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2019/2020 باشرت اليوم الخميس الاستعداد لاستقبال العام الجديد “.وأضاف حسن , أن ” مباشرة الهيئات التربوية والتدريسية جاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعداداً للعام الدراسي الجديد..



الهيئات التعليمية والتدريسية تباشر دوامها الرسمي النعيم نيوز.

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