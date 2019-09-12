صعود اسعار النفط بعد تقرير يشير لاحتمالية خفض واشنطن عقوباتها على طهران

2019/09/12 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صعدت عقود النفط الآجلة قليلا في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد هبوط حاد قبيل ختام جلسة الأربعاء، بعد ظهور تقرير يشير لاحتمالية خفض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأورد تقرير لوكالة أنباء بلومبيرغ، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش تخفيف عقوبات بلاده على إيران، المفروضة منذ آب 2018.

وبسبب العقوبات الأمريكية، تراجع إنتاج إيران النفطي في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، إلى 2.19 مليون برميل يوميا.

وقبيل إغلاق جلسة الأربعاء، بلغ سعر خام برنت القياسي، 63.12 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 60.81 دولارا في ختام الجلسة.

وبحلول الساعة (06:05 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين ثاني بنسبة 0.51 % أو 31 سنتا إلى 61.12 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59 % أو 33 سنتا إلى 56.06 دولارا للبرميل.

وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعلان استئناف العقوبات على إيران خلال أيار 2018، كان متوسط إنتاج طهران النفطي 3.84 ملايين برميل يوميا.

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