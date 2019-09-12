التربية تعلن مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية دوامها الرسمي

2019/09/12 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن الهيئات التعليمية والتدريسية باشرت دوامها الرسمي لوضع الخطط التربوية قبل بدء دوام الطلبة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "باشرت اليوم الخميس 12 من شهر ايلول الجاري الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2019/2020 استعداد لاستقبال العام الجديد".

وأضاف حسن ان "مباشرة الهيئات التربوية والتدريسية جاء لوضع الخطط التربوية واتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والتربوية لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر ولاستلام حصص المدارس من الكتب المنهجية ولتشخيص مواطن الخلل قبل بدء الدوام الفعلي، والتنسيق بين المدارس والمديريات للإفادة من الامكانات المتوفرة بالشكل ألأمثل".

وأشار الى "ضرورة توثيق الزيارات الإشرافية للمدارس وتزويد مديريات التربية بالتقارير حول هذه الزيارات من قبل المشرفين ومديري المدارس للنهوض بالواقع التربوي".

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