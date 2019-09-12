أوبك ترسم صورة قاتمة لعام 2020

2019/09/12 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خفضت "أوبك" اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب تباطؤ اقتصادي، في تكهنات تقول المنظمة إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع تكون تخمة جديدة.

وفي تقرير شهري، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام القادم 60 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.08 مليون برميل يوميا، وأشارت إلى أن السوق قد تشهد فائضا.وقلصت "أوبك" في التقرير توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 إلى 3.1% من 3.2%، وقالت إن زيادة الطلب على النفط في العام المقبل سيفوقها "نمو قوي" لإمدادات المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة.

وتعد هذه التوقعات الأضعف في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد تعزز التوقعات مبررات المنظمة وحلفائها للإبقاء على سياستهم لخفض الإنتاج أو تعديلها.ويشير التقرير إلى أن 2020 سيشهد فائضا في الإمدادات بمقدار 340 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الإنتاج بمعدل أغسطس وظلت بقية العوامل دون تغيير، وهو ما يزيد على الفائض المتوقع في التقرير الصادر الشهر الماضي.





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