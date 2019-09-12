2019/09/12 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدعون في بلجيكا، ، إن وكيل لاعبين اعتقل في موناكو بداعي الاحتيال والفساد وغسل أموال في صفقات انتقال.وذكر مصدر قضائي أن وكيل اللاعبين هو كريستوف إنروتاي الذي أشرف على عدة صفقات انتقال دولية من بينها للاعبين من بلجيكا وأخرى تتعلق بأندية كرة قدم بلجيكية.ومن بين اللاعبين الذين عمل معهم تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا، إضافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال وكيل لاعبين في موناكو بتهمة الاحتيال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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