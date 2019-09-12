وفد لبناني حكومي يزور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد الشهر المقبل

2019/09/12 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … ﻣﻦ المؤمل ان ﻳﺰور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد، وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﺸﻬﺮ المقبل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻄﻴﺶ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺄن الملفات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ المشتركة بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑبين ﺑﻐﺪاد وﺑﻴﺮوت، اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﺘﻬﺎ زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ الماضية اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد، واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ المسؤولين العراقيين ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ الملفات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ تمتين اﻟﻌﻼﻗﺎت بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ الشقيقين.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود اﻟﻨﺼﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” ان “وﻓﺪﴽ وزارﻳﴼ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻄﻴﺶ ﺳﻴﺰور اﻟﻌﺮاق ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول المقبل، وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ المشتركة”، ﻣﺆﻛﺪﴽ ان “اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 3 اﻳﺎم ﻣﻊ المسؤولين العراقيين اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎر اللبنانيين واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ”.

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