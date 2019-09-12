امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات شمالي العاصمة

2019/09/12 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن حملة لازالة التجاوزات شمالي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الاعظمية بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات ضمن سوق السمكة في منطقة سبع أبكار وشارع 20 بالاضافة الى عدد من ازقة المحلات 318 و 320”.وأضاف البيان أن “الحملة تضمنت ازالة […]

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