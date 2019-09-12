مصدر.. نجل “الصدر” بدأ مهامه سفيرا للعراق في لندن  

2019/09/12 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت مصادر مطلعة ،ان النائب السابق جعفر محمد باقر الصدر ،قد بدأ مهامه رسمياً كسفير للعراق في بريطانيا.

وجعفر الصدر هو النجل الوحيد للمرجع الديني محمد باقر الصدر الذي اعدمه صدام حسين في نيسان 1980، وابن عم زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”.

ولد في مدينة النجف 1970 متزوج ولديه أربع بنات وولدين، حاصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع المعرفة من الجامعة اللبنانية ودبلوم عالي في علم الاجتماع من الجامعة ذاتها، فضلا عن الدراسات الدينية في النجف وقم 2005 – 2007.

يجيد اللغات العربية الانكليزية والفارسية.

ولم تؤكد الخارجية العراقية ،ما اذا كان فعلا ان الصدر تسلم مهامه سفيرا للعراق في لندن .

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