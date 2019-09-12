إرث بولتون فوضى وعجز وصفر إنجازات

2019/09/12 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها لعزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون.ونشرت افتتاحيتها تحت عنوان “ميراث جون بولتون: فوضى

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