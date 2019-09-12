تركيا: باباجان يخرج عن صمته

2019/09/12 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج الوزير التركي السابق علي باباجان عن صمته، أخيراً، وخاطب الرأي العام من خلال مقابلة مطولة مع صحيفة «قرار» المقربة من تيار

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