2019/09/12 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، أن المملكة ستشرع أبوابها أمام السياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام الجاري.وقال الخطيب أمام اجتماعات لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين والمنعقدة في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، إن بلاده “تعتز وتفتخر بكونها من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية: سنفتح أبوابنا أمام سياح العالم! وكالة خطوة برس.

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