نائب عن الفتح:استهداف الحشد سيتصدر مناقشات البرلمان

2019/09/12 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، ان مواضيع استهداف الحشد الشعبي من قبل الطيران الصهيوني المسير اضافة الى تواجد القوات الاجنبية في البلاد ستحظى باولوية وستتصدر مناقشات مجلس النواب في جلسته الاولى.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “هيئة رئاسة البرلمان هي الجهة المسؤولة عن إعداد جدول اعمال

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