2019/09/12 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن حملة لازالة التجاوزات شمال

بغداد.وذكرت الأمانة في بيان ، أن "ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت بحملة

ازالت خلالها عدد من التجاوزات ضمن سوق السمكة في منطقة سبع أبكار

وشارع 20 بالاضافة الى عدد من ازقة المحلات 318 و320".

وأضاف البيان، أن "الحملة تضمنت ازالة مسقفات واسيجة دور ومقهى وعدد

اخر من التجاوزات المختلفة بعد إنذارهم في وقت سابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تزيل تجاوزات شمال العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تزيل تجاوزات شمال العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).