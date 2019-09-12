2019/09/12 | 10:09

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عضو بالبرلمان ونائب محافظ نينوى يتهمان اللواء 30 بالحشد بتنفيذ محاولة اغتيال فاشلة لهما في الموصل

يتبع.



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