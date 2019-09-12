امانة مجلس الوزراء تنعى المتحدث باسم وزارة الصناعة

2019/09/12 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نعى مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري الذي وافته المنية.وقال المكتب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بمزيد من الحزن والاسى ينعى مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رحيل الزميل عبد الواحد علوان الشمري ، الذي […]

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