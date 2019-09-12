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مصادر : أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لأدوار قيادية في طرحها الأولي


مصادر : أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لأدوار قيادية في طرحها الأولي
2019/09/12 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت رويترز عن مصدران مطلعان أن أرامكو السعودية فوضت 9 بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي.

وأضاف المصدران أن أرامكو اختارت JP Morgan و Morgan Stanley والبنك الأهلي التجاري السعودي.

مضيفان أن الشركة اختارت أيضاً Bank of America Merrill Lynch و Goldman Sachs وCredit Suisse و Citi و HSBC ومجموعة سامبا المالية السعودية.

ولم تعلق تلك الشركات وأرامكو على هذا الخبر.

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