مصادر : أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لأدوار قيادية في طرحها الأولي

الاقتصاد نيوز _ بغداد
نقلت رويترز عن مصدران مطلعان أن أرامكو السعودية فوضت 9 بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي.
وأضاف المصدران أن أرامكو اختارت JP Morgan و Morgan Stanley والبنك الأهلي التجاري السعودي.
مضيفان أن الشركة اختارت أيضاً Bank of America Merrill Lynch و Goldman Sachs وCredit Suisse و Citi و HSBC ومجموعة سامبا المالية السعودية.
ولم تعلق تلك الشركات وأرامكو على هذا الخبر.
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