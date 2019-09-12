2019/09/12 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط، الخميس، دخول العراق في مرحلة التخلص من حرق الغاز المصاحب لانتاج الغاز الطبيعي في منتصف عام 2022 .وقال مدير عام غاز شركة الجنوب التابعة للوزارة حيان عبد الغني في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى ،إن “المخطط له خلال الثلاث سنوات المقبلة الوصول باستثمار الغاز الى اكثر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن دخول العراق مرحلة التخلص من حرق الغاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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