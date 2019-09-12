شيعة رايتس ووتش تنعى شهداء احياء ذكرى عاشوراء

2019/09/12 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراصدرت منظمة شيعة رايتس ووتش بيانا، بشأن حادثة تدافع باب الرجاء في الصحن الحسيني الشريف الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى اثناء احياء العاشر من محرم الحرام، الى جانب كل من سقط نتيجة التطرف واستبداد الانظمة القمعية حول العالم بحق الشيعة.

وحصلت وكالة النبأ للأخبار على نص البيان الذي جاء فيه: "تنعى منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية استشهاد ثلة مؤمنة من المشاركين في احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام السنوية في العاشر من محرم الحرام يوم عاشوراء داخل الصحن الحسيني الشريف، فضلاً عن جميع من سقط ضحية اعمال العنف والارهاب والقمع والاستبداد الذي تمارسه بعض الانظمة السياسية او الجهات الارهابية المتطرفة".

فقد تلقت المنظمة بألم شديد استشهاد ما يقرب من 31 مشارك وجريح 100 آخرين نتيجة التزاحم الحاصل خلال اقامة (ركضة طويريج) التي شهدت مشاركة ما يقرب من مليوني معزي ظهيرة اليوم وسط مدينة كربلاء المقدسة.

وبحسب الجهات المشرفة فان اكثر من ثلاثة ملايين زائر وفدوا الى مدينة كربلاء المقدسة من داخل وخارج العراق للمشاركة في احياء ذكرى عاشوراء.

وفي الوقت الذي تحتسب المنظمة من سقط خلال احياء هذه المناسبة الانسانية الخالدة شهداء عند الله، تدعو الجهات المعنية في تنظيم الشعائر وادارة العتبات المقدسة في كربلاء الى اتخاذ تدابير اكثر انسجاماً مع الارتفاع المستمر للمشاركين في احياء الشعائر الدينية.



انا لله وانا اليه راجعون.



انتهى/ ع

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